Freebox Ultra : débits, techno, migration et compatibilité, notre FAQ, avec les 10 réponses de Free !

« Il n'y a jamais d'offre définitive. On essaie toujours d'en mettre plus pour le même prix », répond Nicolas Thomas. « Mais c'est la première fois qu'une offre inclut autant de contenus, Xavier (Niel) l'a dit, on peut parler de "dinguerie" ». Nous ne sommes pas plus avancés sur cette question, mais vous l'aurez compris : il n'est pas impossible que l'offre se densifie un peu plus encore à l'avenir.