La Freebox V9 fait une apparition officielle sur X/Twitter en mode teasing

On comprend, au travers de ce petit post sur le réseau X, que nous avons affaire à un vrai teasing de la Freebox V9. Toute la question est donc de l'interpréter. L'heure indiquée sur la Delta apparaissant en photo nourrit le mystère et interpelle : « 91:22 ». Elle déraille légèrement cette Freebox, non ? Plusieurs interprétations sont en tout cas possibles.