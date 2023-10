Free confirme le lancement d'une nouvelle Freebox pour la fin de l'année

En matière de prix, la Freebox V9 devrait tourner autour de celui de la Delta, actuellement proposée à 39,99 euros/mois pendant 1 an (puis 49,99 euros/mois), accompagnée du petit player de la Freebox Pop. Si on connaît la volonté de Free de ne pas faire dans la surenchère, il est aussi possible que le gap technologique franchi avec la V9 entraîne une hausse de prix. Mais cela reste à confirmer. Le tarif devrait se situer dans la fourchette 39 à 49 euros,probablement.