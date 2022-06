Le Wi-Fi 6E débarque sur la Freebox Delta, mais pour quels appareils ?

C'est aujourd'hui au tour d'Iliad d'annoncer sa nouvelle box, ou plutôt la mise à jour de la Freebox Delta qui sera compatible Wi-Fi 6E.

Le groupe promet des débits descendants allant jusqu’à 2,5 Gbit/s, soit trois fois plus rapides qu'en Wi-Fi 5 sur l'ancienne Freebox Delta.

Interrogé à l'époque sur le refus d'Iliad de passer au Wi-Fi 6 sur sa Freebox Pop, Xavier Niel avait répondu à nos confrères de 01TV attendre le Wi-Fi 6E pour faire la transition et proposer une expérience satisfaisante à ses abonnés : « Le Wi-Fi 6 qui a un intérêt, c’est celui qui va nous amener plus de débit. C’est quel Wi-Fi 6 qui va nous amener le plus de débit ? C’est le Wi-Fi 6E. Pourquoi ? Parce qu’il rajoute une troisième bande de fréquence », ajoutait-il à l'époque.

Les nouveaux clients Freebox Delta recevront automatiquement à partir d'aujourd'hui un Freebox Server compatible Wi-Fi 6. Pour les abonnés existants, Free proposera une option de renouvellement dans le courant de l'été et cette opération sera facturée 49 €. Le prix de l'abonnement Freebox Delta reste lui fixé à 39,99 € par mois.