Livebox 6 : "Une avancée technologique au bénéfice du client, qui passe par l'accompagnement" (Orange)

Mercredi, Orange a donc enfin présenté sa Livebox 6, deux ans et demi après sa précédente box. Depuis, le Wi-Fi 6 et le Wi-Fi 6E sont passés par-là, et c'est avec cette dernière technologie que l'opérateur historique veut convaincre le public de franchir un vrai cap avec ses équipements, modem en tête donc. Mais Orange mise également sur ce qui a toujours fait sa force : son service client, plus que la technologie en elle-même. Cette Livebox 6, distribuée sous l'offre Livebox Max, est l'occasion d'étoffer un peu plus la dimension « services et accompagnement » de l'entreprise. Nous avons pu en discuter longuement avec Laetitia Orsini d'Orange.