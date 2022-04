Livebox 6 : prix, caractéristiques, services, tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle box Orange

Le Wi-Fi 6E, c'est la garantie d'un débit plus élevé (réputé trois fois plus rapide que le Wi-Fi 5), d'une latence plus faible (3 ms avec la nouvelle box Orange) et d'interférences rarissimes ou quasi nulles. Concernant les ports et les débits, cette Livebox 6 part sur un débit partagé de 2 Gbit/s en descendant, et jusqu'à 800 Mbit/s en montant. Elle fait donc globalement mieux que la Livebox 5 (2 Gbit/s en download, 600 Mbit/s en upload).