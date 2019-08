Netflix s’offre les créateurs de Game Of Thrones pour une séries et des films exclusifs

© Disney

Lire aussi :

Notre sélection des meilleurs films et séries à voir en aoùut sur Netflix et Amazon

Au nez et à la barbe d'Amazon, HBO et Disney

Des projets en pagaille

Source : New York Times

Une sacrée prise pour le géant du streaming américain, qui signe là unpour de nouvelles séries et films (au pluriel, oui) à ajouter à son épais catalogue.Le duo rejoint donc l'écurie, qui s'est déjà garnie ces derniers mois de prestigieux occupants avec la productrice) et).C'est que les deux hommes sont convoités. Depuis la diffusion du dernier épisode deen mai dernier,sont courtisés par tous les services de SVoD et toutes les chaînes câblées de l'Oncle Sam — lesquelles sont avides de pouvoir répliquer le succès planétaire de», écrit, responsable du contenu chezau sujet de ses nouveaux poulains. «».De leur côté, les intéressés louent la philosophie de Netflix, qu'ils ont donc préféré à Amazon, Disney, Apple et très probablement HBO, qui, on l'imagine, aurait bien voulu garder ses poules aux œufs d'or. «», ont déclaré D.B Weiss et David Benioff dans un communiqué. «;».Avant même la fin de, D.B Weiss et David Benioff avaient officialisé qu'ils travailleraient avecsur les prochains épisodes de, étalés sur la prochaine décennie. Mais depuis la fin de leur série star, leur rôle s'est précisé : le Star Wars de 2022 sera écrit par les deux compères Un pied chez Disney, un pied chez Netflix... Et encore un petit orteil chezcar, on s'en souvient, Weiss et Benioff avaient signé avec leur diffuseur historique pouren 2017. Uchronique, celle-ci devait raconter l'histoire d'une. Seulement le sujet, extrêmement sensible aux États-Unis, et notamment dans les États du sud du pays, avait créé de nombreux remous, au point que certains doutent que la série ne voit jamais le jour.Le présent accord d'exclusivité signé avec Netflix vient confirmer la mise à mort du projet. Un emploi du temps qui reste malgré tout des plus chargés pour les deux producteurs, d'autant qu'ils, qu'ils sont soupçonnés d'avoir bâclée pour aller travailler au plus tôt sur leurs projets futurs.