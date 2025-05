Ces appareils, déjà abandonnés par Amazon sur le plan des mises à jour logicielles et de sécurité, ne sont plus capables de suivre les exigences techniques croissantes de Netflix. Le service de streaming adopte désormais des normes plus récentes, comme le codec AV1 utilisé pour une meilleure qualité d’image, en particulier pour les abonnés à la formule Premium.



Il n’est pas possible de mettre à jour ces appareils pour les rendre compatibles. Les utilisateurs concernés devront envisager l’achat d’un modèle plus récent, comme le Fire TV Stick 4K ou 4K Max, s’ils souhaitent continuer à accéder à Netflix via ce type de support.



En résumé : si vous utilisez toujours un Fire TV de première génération, il ne vous reste que quelques jours pour changer d’appareil si vous souhaitez continuer à profiter de Netflix.