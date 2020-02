Netflix diffuse ses contenus via le codec AV1 sous certaines conditions

Netflix déploie (doucement) ses contenus AV1 sur Android

Source : WhatHifi

Si Netflix promet que "", ce dernier est pour l'heure réservé à certains smartphones Android, et à certains contenus uniquement.Selon Netflix, l'utilisation de ce nouveau codec vidéo permet un gain de bande passante non négligeable, de l'ordre de 20% environ (par rapport au VP9). Pratique donc pour tous les adeptes nomades de Netflix, puisque cela aura un impact direct (et positif donc) sur leur consommation de data.A noter toutefois que si le code AV1 est moins gourmand en data, il pourrait être un peu plus gourmand en énergie, puisque aucun processeur mobile ne prend en charge (pour l'heure en tout cas) le décodage matériel du codec.