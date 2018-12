Sélection : les 10 films et séries à voir en décembre sur Netflix et Amazon !

Plan Coeur (Saison 1) - Netflix

Quoi de mieux qu'un bon binge watching en règle (c'est-à-dire sous un plaid avec un bon thé) pour surmonter les températures hivernales du mois de décembre ? C'est une question rhétorique ; n'essayez pas de répondre.Le moins que l'on puisse dire, c'est que vous ne risquez pas d'entre en manque de nouveautés à vous mettre sous la dent ce mois-ci. Du moins du côté de Netflix, qui met le paquet. Amazon Prime Video est quant à lui plutôt chiche en nouveautés. Voyez plutôt :En 2016, Netflix sortait, sa première série produite dans l'Hexagone, qui a reçu l'accueil mitigé (c'est un pléonasme) que l'on sait. Deux ans plus tard, la plate-forme remet le couvert avec, une comédie romantique en 8 parties résolument plus légère." avertissait l'une des actrices de la série française dans un court teaser diffusé en octobre dernier. Dans les faits, Plan Coeur suivra l'histoire de trois Parisiennes qui, pour aider Elsa, leur copine éternelle célibataire, engagent unpour lui redonner confiance en elle.Alfonso Cuarón (Gravity, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban) signe avecle premier film Netflix à être récompensé lors d'un festival de cinéma - en l'occurrence la Mostra de Venise, où le métrage a reçu le Lion d'Or cette année.Décrit comme le projet le plus personnel du réalisateur mexicain, Roma est un film en noir et blanc profondément inspiré de l'histoire personnelle de Cuarón. Il suit l'histoire de Cleo, un domestique travaillant pour une famille bourgeoise dans le quartier de Roma, à Mexico. Un film que les critiques qualifient de poignant, et éminemment sincère dans la simplicité des sentiments partagés.Andy Serkis, le monsieur motion-capture d'Hollywood, passe ici derrière la caméra pour réinterpréter à sa sauce le Livre de la Jungle. Comme son nom l'indique,suit les aventures du jeune garçon élevé par des loups, qui découvre ses origines humaines et s'en retrouve déchiré entre deux mondes résolument opposés.Cette superproduction Netflix dispose d'un casting trois étoiles. On y retrouve pêle-mêle Benedict Cumberbatch, Christian Bale et Cate Blanchett. Aux États-Unis, le film sera même diffusé dans quelques salles de cinéma. C'est dire si Netflix croit en sa dernière création !Oscarisée par After the Wedding en 2007, la réalisatrice Susanne Bier signe avecune sorte de pendant au tout récent Sans un bruit : alors que la population se fait décimer par une force insaisissable, la seule façon de survivre est de se bander les yeux.En compagnie de John Malkovitch et Sarah Paulson, Sandra Bullock (oscarisée elle aussi) incarne Malorie, une mère de famille qui entreprend un périlleux voyage dans les forêts américaines pour parvenir au seul lieu susceptible de les accueillir en sécurité.Auréolée de toute part lors des derniers Grammy Awards, la série comique d'Amazon verra sa deuxième saison débarquer en France au tout début du mois de décembre.Danson suit les péripéties de Miriam "Midge" Maisel, femme au foyer proprette dans le New York des années 50, qui se découvre un talent - et une véritable passion - pour le stand-up. Une passion qu'elle a tout le mal du monde à exercer dans un contexte familial tendu et une société encore très patriarcale.Inspirée du roman éponyme de Caroline Kepnes,vient juste d'être diffusée aux États-Unis, où elle a été particulièrement bien accueillie. Et Netflix d'acquérir les droits de distribution de ce thriller décalé en dehors du pays de l'oncle Sam.Dans You, Penn Badgley (Gossip Girl) incarne un libraire psychopathe qui tombe sous le charme instantané de Beck, auteure de son état. Pour se rapprocher de celle qu'il convoite, ce brun ténébreux va élaborer des stratégies de manipulation tordues qui, on l'imagine, finiront par se retourner contre lui.Dans la même veine que Making a Murderer,retrace l'histoire sordide de deux meurtres ayant secoué la ville de Ada, Oklahoma, dans les années 1980.Basée sur le livre éponyme de John Grisham, cette docu-série en 6 épisodes est réalisée par Clay Tweel, et se construira notamment par les témoignages croisés de membres des familles, journalistes et juges ayant couvert ces affaires.est un film original Netflix signant le retour de Jennifer Aniston sur le devant de la scène. L'actrice y incarne une reine de beauté texane, doublée de la mère indigne d'une adolescente en surpoids. Fatiguée de ses brimades, cette dernière décide de s'inscrire au concours de beauté organisé sa mère pour changer les mentalités sur les femmes rondes.Une comédie légère, réalisée par Anne Fletcher, à qui l'ont doit notamment Sexy Dance (2006) et 27 robes (2008).Toute première série turque chapeautée par Netflix,décline la recette du récit de super-héros à Istanbul.Hakan, marchand sans histoire, voit sa vie bouleversée lorsqu'il découvre qu'il fait partie d'un ordre ancien qui l'appelle à endosser le rôle du Protecteur - seule entité capable de se dresser contre l'Immortel, un super-vilain qui veut tout casser.Déjà disponible sur Amazon Prime Video, le premier film de Damien Chazelle (La La Land) a aligné les récompenses lors de sa sortie en salles en 2014. La performance de J.K Simmons lui a d'ailleurs valu un oscar.Andrew Neiman est étudiant au prestigieux conservatoire Shaffer de New York, où il perfectionne son jeu de batterie. Lorsqu'il est repéré par Fletcher, chef d'orchestre pervers et manipulateur, Neiman s'embourbe dans une spirale de dépassement de soi, et frise la folie. Un film musical virtuose, aux faux airs de thriller que ne renierait pas David Fincher.Dites-nous dans les commentaires les documentaires, films et séries que vous attendez le plus en novembre !