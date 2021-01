Game of Thrones : HBO serait au travail sur un spin-off fondé sur Tales of Dunk and Egg

Alors que le premier spin-off de Game of Thrones, House of the Dragon, ne devrait pas arriver avant 2022 sur nos écrans, HBO serait déjà au travail sur un deuxième projet. C'est en tout cas ce que croit savoir le souvent bien informé Variety, dont plusieurs sources évoquent un nouveau chantier qui n'en serait encore qu'à ses balbutiements.

Les lecteurs les plus assidus de George R.R. Martin devraient déjà savoir de quoi il retourne avec le matériau original qui devrait être adapté ici, à savoir Tales of Dunk and Egg. En effet, il s'agit de l'un des spin-offs potentiels les plus réclamés depuis que HBO a fait savoir sa volonté de décliner Game of Thrones, mais rappelons tout de même de quoi il s'agit pour les autres.