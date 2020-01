Le prequel de Game Of Thrones, ce ne sera pas avant 2022

Une priorité pour HBO

Faire place nette

Pour rappel, cette adaptation télévisée, basée sur le romande George R.R. Martin, se déroulera 300 ans avant les événements de la série que l'on connaît. Une dizaine d'épisodes ont été commandés par la chaîne.Fort de son succès avec, HBO souhaite développer au plus vite l'univers de George R.R. Martin. Mais comme l'évoque Casey Bloys, il s'agit là d'une série «» et «» à mettre en place. Le directeur de la programmation a également reconnu que cette adaptation était une véritable priorité pour la chaîne.Rappelons que le show présentera l'histoire des Targaryen , l'épopée d'Aegon et sa conquête de Westeros, et si le projet embrasse fidèlement le livre, une vision globale de cette dynastie grâce à des sauts à travers les décennies. Chaque souverain de la famille devrait ainsi être évoqué par le prisme de la politique et de la guerre, civile ou rangée.HBO a d'ailleurs fait le choix de déprogrammer un autre projet se déroulant dans l'univers de George R.R. Martin. Porté par Naomi Watts, ce dernier prenait place 8 000 ans avant les événements de. L'épisode pilote n'a pas convaincu HBO, et c'est la Maison Targaryen, avec, qui a finalement été sélectionnée. Rendez-vous en 2022 !