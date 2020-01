L'ancien président de HBO rejoint officiellement Apple TV

© CNN

Une recrue de choix

Source : Business Insider

Si HBO est en vogue de nos jours, c'est en grande partie grâce à un certain Richard Plepler. Ce dernier a passé 28 ans sur la chaîne américaine en produisant des blockbusters désormais incontournables commeou. En février dernier, Plepler officialisait son départ suite à une restructuration chez WarnerMedia (propriétaire de HBO).C'est désormais du côté de la marque à la pomme que Richard Plepler travaillera. Le principal intéressé produira des films, des séries, mais aussi des documentaires pour Apple TV+ via sa nouvelle société nommée Eden Productions. Un contrat de cinq ans a donc été signé entre les deux entreprises. Les négociations se sont étalées sur plusieurs mois et Plepler aura donc la lourde tâche de diversifier le catalogue d'Apple TV+.Dans un communiqué, Richard Plepler n'a pas manqué de souligner son enthousiasme : «».Reste à voir si ce partenariat débouchera sur des séries et des films inoubliables.