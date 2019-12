Mythic Quest, la sitcom Ubisoft sur le jeu vidéo, arrive sur Apple TV+ le 7 février

© Apple

Le melon d'un homme

Source : Apple TV

De son nom complet Mythic Quest : Raven's Banquet, la série écrite et produite par l'équipe de It's Always Sunny in Philadelphia sera disponible en intégralité (9 épisodes) le 7 février sur Apple TV+.Mythic Quest suit les aventures de Ian Grimm, directeur créatif d'un studio de jeux vidéo. Doté d'un égo surdimensionné, l'homme donne de sa personne et se démène pour que son équipe accouche du plus grand MMORPG ayant jamais existé : Mythic Quest.Aux côtés de Rob McElhenney, qui incarne le chef de projet tyrannique, on retrouvera du beau monde comme F. Murray Abraham, Danny Pudi, Imani Hakim, Charlotte Nicdao, David Hornsby, Ashly Burch et Jessie Ennis.La série est produite par Lionsgate/3 Arts Entertainment et bien entendu par Ubisoft, qui nourrit visiblement de nombreuses ambitions sur le petit écran