Des séries Watch Dogs et Far Cry 3: Blood Dragon à venir

Pour les petits...

... et les plus grands (mais pas trop)

Source : The Hollywood Reporter

Ainsi, l'éditeur français détient plusieurs projets visant le petit écran. Des licences majeures sont concernées et absolument tous les publics sont visés. Après des adaptations parfois douteuses, la multinationale compte bien élever le niveau de ses productions.Malgré une volonté certaine de bien faire les choses, Ubisoft n'a pas franchement convaincu avec ses longs-métrages tirés de ses sagas iconiques. En 2010,(produit par Disney) avait reçu un accueil mitigé etn'a pas vraiment fait mieux six ans plus tard. Cependant, l'entreprise dirigée par Yves Guillemot n'a pas baissé les bras. Une division nommée Ubisoft Film & Télévision a même été créée pour assurer la production des futures adaptations.Ainsi, la firme française vient d'annoncer plusieurs projets inédits à destination du petit écran. Le site The Hollywood Reporter nous apprend qu'un épisode spécial de la série animée lesest en chantier. L'aventure se déroulera sur Mars. Toujours du côté des séries d'animation pensées pour les plus jeunes,et le jeu mobileauront droit à leur propre adaptation.Plus surprenant encore, Ubisoft travaille aussi sur une série intitulée. Cette dernière s'inspire directement du jeu. Il s'agit d'un opus un peu à part optant pour une ambiance « années 80 » dans un style rétro. Le jeu bénéficie d'une superbe bande-originale composée par le groupe Power Glove. La série sera produite par Adi Shankar (sur Netflix) et visera en particulier les jeunes adultes.Enfin, une dernière série pour un public adolescent a aussi été officialisée. C'est avec un visuel (voir à cette adresse ) qu'Ubisoft a dévoilé les contours de l'adaptation de. Nous sommes à des années-lumière des jeux violents puisque l'histoire prendra place dans un lycée. Le spectateur suivra les aventures d'une hackeuse dont le but sera de résoudre des mystères grâce à ses gadgets.Aucune date de sortie n'a été annoncée pour le moment. Précisons que c'est bien Ubisoft, dans ses locaux à Paris, qui se chargera de la production et de la réalisation. D'autres licences comme The Division etarriveront également sur nos écrans prochainement.