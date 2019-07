Netflix : une première affiche et des images pour The Witcher !

The Witcher se montre enfin !

Source : Twitter

Après les livres et les jeux vidéo, la sagava donc débouler sur, sous la forme d'une nouvelle série originale. Une série en préparation depuis de longs mois, et dont on découvre enfin quelques images officielles.Pour les fans, c'est évidemment l'occasion de découvrir, mais aussi Yennefer, incarnée par Anya Cholatra.Certains ont d'ailleurs très vite remarqué un étonnant détail, avecLes adorateurs desavent en effet que ce dernier dispose de deux épées, l'une pour les créatures, l'autre pour les humains.Nul doute que ce mystère (qui n'en est pas vraiment un) sera levé dès la diffusion des premiers épisodes, d'ici la fin de l'année