HBO annonce la série House of Dragon, un spin-off de Game of Thrones

Les Targaryen mis à l'honneur

George R.R. Martin fait partie du projet

Source : The Verge

HBO vient de présenter sa nouvelle plateforme de streaming vidéo HBO Max , un service qui vient concurrencer Netflix, Disney+ et Apple TV+. En marge de cette annonce, le groupe américain a dévoilé une nouvelle série basée sur l'univers deComme le laisse suggérer le titre, ce spin-off va se concentrer sur l'histoire de la maison Targaryen, dont les membres les plus connus par le grand public sont sans doute le(le Roi Fou), Daenerys et... [ attention SPOILER ] Jon Snow, comme on l'a appris dans la dernière saison de Game of Thrones Le scénario prendra place 300 ans avant les événements de GoT. On y découvrira l'ascension de la famille Targaryen, qui va devenir l'un des plus importants clans de Westeros jusqu'à réussir à placer l'un des siens sur le très convoité Trône de Fer. La particularité de cette famille : ses pouvoirs, qui lui permettant de résister au feu et surtout de contrôler des dragons, les plus puissantes armes de guerre qui puissent exister. Bien entendu, on s'attend à retrouver bon nom d'intrigues politiques qui ont contribué au succès deLa sérieest co-créée par le scénariste Ryan Condal et George R.R. Martin, l'auteur des romans de la sagaqui ont servi de matériau de base à la série. La nouvelle série sera sans doute inspirée du livreparu en 2018, qui retrace justement plusieurs événements marquants liés à la dynastie Targaryen.HBO n'a pas communiqué de date de sortie. On sait seulement que HBO Max doit être lancé aux États-Unis en mai 2020. Reste à savoir sisera disponible dès le lancement. Pour l'instant, on ne sait pas si la plateforme sera commercialisée en France. Si HBO est présent dans certains pays européens comme l'Espagne, la filiale du groupe WarnerMedia a jusqu'ici préféré signer des accords de distribution avec des acteurs locaux, notamment OCS, dans l'hexagone.