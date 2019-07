Non, HBO ne va pas re-tourner la saison 8 de Game of Thrones

© HBO

« Ce n'est pas quelque chose que nous avons sérieusement considéré »

Sans surprise, et malgré les 1,7 million de signatures que ladite pétition a recueilli, Casey Bloys confirme que la fin actuelle deest bel et bien gravée dans le marbre.Pas que nous nous imaginions une issue différente, mais il est certain que de voir ainsi la vindicte populaire balayée d'un revers de la main ne risque pas de plaire aux signataires de la pétition.», explique Casey Bloys. «(qui demande à HBO de re-tourner la fin de Game of Thrones, ndlr)».Aussi, malgré, et une saison huit qualitativement en dents de scie, Game of Thrones est nommé dans pas moins de 32 catégories aux prochainsqui se tiendront en septembre. Un record.