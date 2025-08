Autre avantage notable de l’offre RAT+ : sa compatibilité avec un très large éventail d’équipements. Que vous utilisiez un smartphone, une tablette, un ordinateur ou une Smart TV récente (Samsung, LG, Hisense, Sony ou Philips), vous pouvez accéder aux contenus via l’application myCANAL. L’abonnement fonctionne aussi sur les consoles de jeu Xbox et PlayStation, les Apple TV, sticks Android TV et Fire TV. Inutile donc de changer de matériel : l’accès est fluide, multiplateforme et pensé pour une consommation nomade ou en grand écran.

Et si vous hésitez encore, sachez que la plateforme s’apprête à accueillir des nouveautés très attendues dans les semaines à venir. La saison 2 de Mercredi, la série phénomène de Tim Burton, arrive sur Canal+ avec une ambiance plus sombre et un virage horrifique assumé. S’ajoutent à cela des séries originales Canal+, des créations Apple TV+ inédites, ou encore les futurs exclus HBO à découvrir dès leur sortie.