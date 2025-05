Nous l'avons précisé plus tôt, ce mercredi 7 mai 2025 à 21h, le Parc des Princes s’apprête à vibrer pour une demi-finale retour de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. Fort de sa victoire 1-0 à l’aller à l’Emirates Stadium, le PSG aborde cette rencontre avec un léger avantage, acquis grâce à un but précoce d’Ousmane Dembélé (à la 4e minute).

Le PSG, déjà sacré champion de Ligue 1, vise une deuxième finale de C1 après celle de 2020. Sous la houlette de Luis Enrique, l’équipe parisienne a su développer une cohésion tactique et un pressing collectif efficace, s’éloignant de sa dépendance passée aux individualité… Ousmane Dembélé, auteur de 26 buts cette saison, est de retour de blessure et devrait tenir sa place en attaque.