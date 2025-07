Alors que Deezer vient de sortir un nouvel abonnement business et que Spotify a, une fois de plus, augmenté ses prix, une autre app a, quant à elle, fait le choix de l'open source : nommée Muffon et disponible sur les systèmes Windows 10/11, macOS et Linux, elle centralise les données de ses concurrentes et dit non à la publicité. Découvrons ensemble ce service !