Alors que Netflix commence à utiliser de l'IA générative pour ses séries, l'approche est bien plus pragmatique et se concentre sur des tâches de post-production, comme pour les effets visuels de la série The Eternaut. Showrunner, à l'inverse, met l'IA au centre de la création, proposant un modèle économique pour le moins audacieux basé sur le partage de revenus. Les créateurs dont les univers seraient réutilisés par d'autres pourraient toucher une part des bénéfices, un système dont la viabilité économique reste entièrement à démontrer.

L'arrivée d'un tel outil ravive les inquiétudes sur l'avenir des métiers créatifs, au cœur des grèves qui ont paralysé Hollywood en 2023. Interrogée sur l'origine des données ayant entraîné son modèle, Fable Studio a donné une réponse évasive, mentionnant des « données publiquement accessibles » et le contenu créé par ses propres testeurs. Avant même de convaincre le grand public, la start-up devra naviguer dans des eaux troubles, entre les questions de droits d'auteur et la réticence probable des grands studios à laisser leurs propriétés intellectuelles être librement modifiées par une IA.