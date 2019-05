WTF Une pétition pour demander à HBO de refaire la dernière saison de Game of Thrones

© HBO

Bientôt le million ?

Plus de romans, plus de talent ?

Malheureusement l'indignation est grimpée en flèche suite au cinquième épisode et une pétition est même apparue sur la toile pour changer le cours des choses.Une grande partie des fans n'a pas été franchement convaincue par les événements dépeints dans l'épisode intitulé. En effet, de nombreuses critiques ont été publiées sur les réseaux sociaux et beaucoup redoutent maintenant une fin bâclée et surtout un poil précipitée. La chaîne HBO est restée très silencieuse face à ces remontrances alors le public a pris le taureau par les cornes.Sur le site Change.org , une pétition a été mise en ligne pour demander aux producteurs de refaire toute la saison 8 avec, nous citons,. Le descriptif de cette pétition est pour le moins acerbe :À l'heure où nous écrivons ces lignes,. Bien entendu, il y a peu de chances pour que HBO décide de tout reprendre de zéro. Ainsi, la chaîne jouera gros avec le sixième et dernier épisode attendu au tournant. Le final va sans doute faire beaucoup parler...