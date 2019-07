Les scénaristes de Game of Thrones annulent leur participation au Comic-Con de San Diego

© HBO

Un salon parmi les plus importants de la pop culture

Les showrunners n'ont jamais réagi au final clivant de Game of Thrones

Source : CNET

C'est ce week-end que se tiendra lede San Diego. Le salon, qui se tient chaque année, est une véritable institution et un rendez-vous incontournable pour les geeks du monde entier.De nombreux studios utilisent l'événement pour. Ce sera par exemple le cas de, qui devrait attirer tous les regards avec la présentation de laet des films qui sortiront dans les quatre à cinq prochaines années.HBO tiendra également une conférence consacrée à. Cette intervention réunira pour l'occasion une partie des acteurs et actrices emblématiques de la série, comme(Arya Stark),(Ver Gris),(Jaime Lannister),(Bran Stark),(Samwell Tarly),(Ser Davos) et(Lord Varys).Prévus initialement,de ce qui semble être un dernier baroud d'honneur pour l'équipe de la série. Les deux scénaristes etont annulé à la dernière minute leur participation, officiellement pour des soucis de planning.Les deux auteurs ont probablement souhaitéde nombreux fans, au mieux déçus par cette ultime saison qui a suscité bien des débats partout dans le monde.et, surement conscients du caractère clivant de ce, avaient soigneusement disparu des réseaux sociaux durant la diffusion et n'ont à ce jour jamais commenté les réactions outrées des fans, allant jusqu'à exiger de retourner la saison avec un nouveau script plus adapté à leurs attentes.Malgré ce tollé,pour l'épisode final. Cette huitième saison est d'ailleurs en lice dans 32 catégories, un record pour un seul et même programme.