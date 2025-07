Pour répondre aux blocages, les éditeurs s'organisent. Sites miroirs, redirections, nouveaux domaines… C’est une course. Et cette mécanique d’action-réaction ne reste pas sans effet : elle pousse de plus en plus d’utilisateurs vers des VPN, et encourage l’adoption de systèmes alternatifs.

Résultat : l’architecture même du web commence à se fragmenter. DNS nationaux, routage spécifique selon les régions, normes locales… Ce n’est plus un réseau unique mais un réseau de réseaux. Et cette logique se généralise, y compris hors du champ des sites pour adultes.

Un phénomène que L’Internet Society qualifie de « fractures structurelles », soulignant que ces architectures incompatibles menacent la stabilité technique du web mondial.