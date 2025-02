Bref, moins de vérification, plus de bruit. À force d’être bombardé d’infos contradictoires, le public ne sait plus à quoi se fier. Or, lorsqu’il n’existe plus de consensus sur la réalité des faits, tout devient contestable. Et dans ce flou généralisé, ce sont souvent les récits les plus clivants – et les plus faux – qui l’emportent.