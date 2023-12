La modération automatique de Meta fait du zèle sur le conflit Israël-Hamas

En effet, le rapport quant à ces décisions explique dans un premier temps que Meta « aurait dû réagir plus vite pour adapter ses politiques de contenu au vu des circonstances, et de ce que coûtent de telles décisions à la liberté et l'accès à l'information ». Un reproche difficile à accorder avec une autre des remarques, qui anticipe que ce type de décision prise au cas par cas risque de créer le sentiment qu'elles sont totalement arbitraires, et donc d'éroder la confiance des utilisateurs quant à leur légitimité.