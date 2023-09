Threads : Meta censure massivement les sujets sensibles

Les réseaux sociaux font énormément parler d'eux ces dernières années, les grandes plateformes étant considérées par les pouvoirs publics comme potentiellement dangereuses. Elles seraient ainsi vectrices de désinformation, de haine, d'opérations politiques étrangères, ou même de contenus trop explicites. Autant dire que leur modération est devenue un enjeu d'importance, comme le montre la mise en place du Digital Services Act européen.

Alors, pour éviter ce genre de critiques, qui ont déjà été faites par le passé à Facebook et Instagram, Meta a choisi l'option d'une modération lourde pour Threads. La recherche d'un certain nombre de sujets « potentiellement sensibles » a ainsi tout simplement été rendue impossible. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment les mots « covid », « covid-19 », « vaccin », ou même « sexe », « nude » ou « gore ».