Sur Threads, les utilisateurs noyés sous les posts haineux et anti-avortement

Aujourd'hui encore, Threads ne dispose toujours pas de ses propres CGU, et sa politique de contenu est la même que celle d'Instagram : impitoyable quand l'on voit trop de peau féminine, beaucoup plus laxiste avec les discours de haine. Les CGU d'Instagram interdisent pourtant théoriquement les discours discriminants ou de haine, « s'il est partagé pour challenger ou sensibiliser ». En d'autres termes, c'est à l'interprétation du modérateur. Et le modérateur a l'air, au minimum, extrêmement conservateur.