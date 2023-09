Threads : vous pourrez bientôt supprimer votre compte sans perdre votre Instagram

Une précision étrange. Meta a-t-elle cherché un compromis entre son désir de garder captif l'utilisateur et l'obligation de lui donner plus de liberté pour rendre plus attractif son réseau social ? Si c'est bien le cas, on peut se demander si le timing n'est pas mauvais pour ce genre de petite finasserie, sachant que Threads est déjà clairement un sujet du passé pour de nombreux internautes.

Les très mauvais chiffres récents de la plateforme n'incitent pas à penser que le public se dirigerait en masse vers un réseau moins flexible que X.com, et dont la modération peut aussi apparaître très (trop ?) lourde en comparaison du concurrent dirigé par Elon Musk. En somme, Meta ne devrait-elle pas plutôt songer à faire plus, et surtout, mieux ?