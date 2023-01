Les insupportables conditions de travail des modérateurs de Meta

Ainsi, en mai dernier, l'un des modérateurs de ce sous-traitant situé au Kenya a porté plainte contre les deux entreprises. Sama, en plus de proposer une paie qui ne dépasse pas les 2 dollars de l'heure, dénie la moindre vie privée à ses employés et licencie ceux qui tentent de se regrouper en syndicat. Plus grave encore, la firme aurait omis de préciser sur ses offres d'emploi la nature du contenu à modérer, ce qui fait que la plupart des nouvelles recrues sont mises devant des images atroces et le fait accompli. Dans la mesure où de nombreux employés non kenyans ont rejoint le pays pour ce job, cela pourrait être considéré comme du trafic d'êtres humains. Seuls et loin de leurs pays, ils sont alors forcés de continuer à travailler pour Sama, car aucun autre travail ni sécurité sociale ne les attend.