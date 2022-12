Meta lance un système de modération en open source pour lutter contre la diffusion d'images terroristes

Clegg explique que le HMA repose sur un système et une technologie déjà existants et utilisés par la plupart des grandes plateformes. Concrètement, dès qu'un modérateur repère un contenu qui enfreint les règles, il le supprime et le renseigne dans une base de données. Celle-ci, plutôt que de stocker les images ou les vidéos concernées, n'en garde qu'un « hash », une sorte d'empreinte numérique unique et propre à chaque contenu. Tout média posté sur la plateforme est ensuite comparé à ces « hash » et supprimé ou signalé à la modération si le système trouve une concordance. Cela permet, en plus d'utiliser considérablement moins d'espace de stockage, de ne pas conserver d'images ou de vidéos terroristes, violentes ou pédocriminelles dans sa base de données.