Meta dissout son équipe d'innovation responsable sensée éviter "les dommages sur la société"

Selon un article de blog rédigé l'année dernière, le service d'Innovation Responsable avait été fondé au sein de Facebook il y a plusieurs années. Son but était d'analyser les potentiels dommages à la société générés par les produits du réseau social. L'équipe comptait une batterie d'ingénieurs et de personnes ayant un bagage dans les droits civils et l'éthique.

Leur mission était donc de conseiller la société de Mark Zuckerberg afin de prévenir les problèmes sociétaux et les dilemmes moraux. Plus tôt cette année, Zvika Krieger, à la tête du service, avait quitté Meta. Il n'aura pas fallu longtemps avant que le reste de l'équipe soit dissout.

La plupart des membres de cette équipe ont ainsi été déplacés vers d'autres services sur lesquels Meta a besoin de main-d'œuvre. On peut citer notamment la division Reality Labs, centrée sur les casques VR, comme le Quest Pro attendu durant la conférence Meta Connect à venir, ou encore le metaverse Horizon Worlds.