Le travail de la modération de Twitter rendu impossible par Elon Musk en pleine période d'élections

Mardi prochain, les Américains votent pour les midterms, élections au cours desquelles une partie des membres de cette Chambre mettent en jeu leur siège. Les sondages donnent actuellement les Républicains gagnants, ce qui en plus de compliquer la politique de Joe Biden, pourrait avoir des répercussions internationales : plusieurs membres du parti ont annoncé leur intention de réduire drastiquement le soutien de leur pays à l'Ukraine. On imagine sans mal que les services secrets russes ne sont pas passés à côté de l'information et, puisqu'il n'y a plus réellement de modération pour les en empêcher, ils doivent désormais redoubler leurs efforts dans la guerre de l'information sur Twitter.