Le bouclier IA de Meta jailbreaké en un temps record

Cette découverte met Meta dans l'embarras, elle montre que même les outils de sécurité les plus récents peuvent avoir des failles béantes. Pour les experts, c'est un rappel brutal : la course entre attaquants et défenseurs dans le domaine de l'IA est loin d'être terminée. Le récent rapport de la société Eviden le prédit, pour 2024 qui n'est pas encore terminée, les attaques fondées sur l'IA se diversifieront, exploitant des techniques automatisées comme les deepfakes pour usurper des identités, les attaques antagonistes pour tromper les modèles de sécurité, et les robots autonomes pour mener des reconnaissances et propagations sans intervention humaine.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, Meta n'a pas publié de communiqué ni appliqué de rustine sur la faille.