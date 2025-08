Cette modification potentielle ne semble pas ravir les utilisateurs de manière unanime. Sur des plateformes comme Reddit, des utilisateurs ont exprimé leur mécontentement. L'argument avancé est que la section des commentaires est une partie importante de l'expérience YouTube. Cette dernière permet non seulement d'exprimer son opinion, mais aussi de consulter les commentaires et avis d'autres spectateurs. Le fait de la reléguer au sein d'un menu semble compliquer les choses et surtout, limiter les interactions entre utilisateurs, ce qui n'est pas le but d'une communauté.

À ce stade, il s'agit d'un test qui n'affecte qu'un nombre limité d'utilisateurs, et rien n'indique si ce changement sera déployé à plus grande échelle.