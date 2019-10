HBO acquiert les droits des films du studio Ghibli pour sa plateforme de streaming

Le Voyage de Chihiro © Studio Ghibli

La totalité du catalogue proposé au lancement

Miyazaki pas fan de la SVOD

Source : TechRadar

Sur le marché de la SVOD, la chasse au leader Netflix, et à ses 158 millions d'abonnés , est plus que jamais ouverte. Et si on mentionne généralement les concurrents que sont, ou que seront, Amazon Prime Video, Disney+ ou Apple TV+, on oublie parfois de citer HBO Max.Pourtant, la plateforme de streaming éditée par l'entreprise américaine WarnerMedia Entertainment pourrait sérieusement se mêler à la lutte. Car pour peser dans le secteur, il existe deux méthodes principales : investir dans la production de contenus originaux ou acheter les droits de contenus existants et, dans l'idéal, déjà populaires. C'est dans ce deuxième domaine que HBO Max vient de se faire remarquer.Le futur service de SVOD a ainsi obtenu les droits du célèbre studio d'animation japonais Ghibli. Et l'accord concerne l'ensemble des films déjà produits par l'entité créée par les réalisateurs Hayao Miyazaki et Isao Takahata. Dès le lancement de la plateforme, prévue pour le printemps 2020, ses utilisateurs pourront donc profiter de titres aussi connus que, ou encoreIl s'agit d'une première pour le studio Ghibli, qui n'avait jusqu'à présent jamais été proposé sur un service de streaming vidéo. Il faut dire que Hayao Miyazaki, son cofondateur, n'a jamais caché son aversion pour ce type de plateformes.Mais il semble que les mentalités ont évolué du côté de l'entreprise japonaise. Son président actuel, Koji Hoshino, s'est en effet réjoui de ce partenariat, estimant qu'il allait permettre à «». Il faudra, pour cela, attendre le printemps 2020... pour les utilisateurs américains. Pour les autres, l'incertitude plane.