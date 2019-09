L'histoire des Targaryen, 300 ans avant Game Of Thrones, bientôt sur HBO ?

Les Targaryen à l'honneur

Cinq séries en chantier

Source : Deadline

Aussi, HBO va, semble-t-il, tenter de se racheter, la chaîne s'attaquant vraisemblablement à un spin-off à l'histoire très intéressante.Actuellement, plusieurs séries se déroulant dans l'univers desont à l'étude chez HBO. Un pilote a été tourné en juin dernier pour celle qui se déroulera 5 000 ans avant les aventures de Jon Snow et compagnie. Elle retracera « l'Âge d'or des héros » et conservera les éléments qui ont fait le succès de la série originelle. La première diffusion pourrait avoir lieu dès l'année prochaine mais la chaîne semble avoir d'autres projets à l'étude en ce moment.Ainsi, selon le site toujours très bien informé, HBO plancherait sur une série dont l'intrigue serait entièrement focalisée sur l'avènement de la maison Targaryen. Dans la chronologie de la saga, les événements se dérouleraient donc 300 ans avant ceux dépeints dans. Ce prequel s'inspirerait du romande George R.R. Martin, et ce dernier devrait s'occuper du scénario en compagnie de Ryan Condal (,...).Pour le moment, HBO n'a pas souhaité commenter cette rumeur. À l'heure où nous écrivons ces lignes, cette nouvelle série ne serait toujours pas entrée en production. En mai dernier sur son blog, George R.R. Martin avait d'ailleurs précisé que «». L'auteur avait ensuite précisé que les deux autres étaient encore au stade de l'écriture, avant de conseiller aux internautes d'acheter une copie de. Ces nouvelles rumeurs semblent donc plutôt crédibles.Cette saga composée de deux tomes, aussi connue sous le nom deen France, conte l'épopée de la maison Targaryen depuis la conquête d'Aegon Ijusqu'au règne d'Aerys II. Le premier ouvrage s'arrête juste après le sacre d'Aegon III. Reste à voir quelles histoires seront mises en scène dans cette série qui pourrait sans mal se décliner sur plusieurs saisons.n'a pas dit son dernier mot !