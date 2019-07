Un pilote pour le prequel de Game Of Thrones a déjà été tourné

© HBO

Un pilote déjà dans les cartons

Avant les Stark, il y avait... les Stark !

Plusieurs projets visant à créer de nouvelles séries se déroulant à Westeros et Essos sont actuellement à l'étude chez. La chaîne de télévision travaillerait déjà sur le prequel de, puisque selon les informations relayées parSelon HBO : «». Et il va de soi que la chaîne va devoir produire un show de qualité tant l'ultime saison dea été critiquée par les spectateurs.Dans cette nouvelle série, les fans ne devront pas s'attendre à retrouver Jon Snow, Daenerys Targaryen ni même Ned Stark. En effet,. Lesdevraient jouer un rôle central, et la série mettra en avant le passage de « l'Âge d'or des héros » aux heures les plus sombres de Westeros.Pour le moment,n'a rien annoncé au sujet d'une date de sortie même si. Ceest réalisé par Jane Goldman. La britannique est connue pour son travail surou encore. C'est donc elle qui aura la lourde tâche deaprès une saison 8 très décriée.La pétition demandant à ce que cet ultime chapitre soit réécrit compte pratiquement 1,7 million de signatures. HBO a tout de même précisé que la dernière saison ne sera pas reprise.