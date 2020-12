The Last of Us Part II : un nouveau trailer centré sur Abby et un message de Naughty Dog aux fans

En supplément de ce nouveau trailer, Naughty Dog, en la personne de Scott Lowe, directeur de communication du studio, s'est fendu d'un message à l'attention des fans.

L'équipe des « Dogs » remercie chaleureusement tous ceux qui ont pu vivre l'expérience si particulière de The Last of Us Part II, une œuvre qui leur tient particulièrement à cœur et un sérieux candidat pour le jeu de l'année aux Game Awards 2020.

Le studio en profite également pour souhaiter à tous les fans de bonnes fêtes de fin d'année et une bonne santé en cette période si particulière.

Naughty Dog n'en a toutefois pas fini avec The Last of Us Part II, une version améliorée pour la PS5 étant probablement en production, ainsi qu'un mode multijoueur dont on devrait à nouveau entendre parler début d'année prochaine.