The Last of Us Part II : la mort permanente et d'autres nouveautés arrivent

C'est via le PlayStation Blog que le studio californien a détaillé tous les éléments de la future mise à jour de The Last of Us Part II. Elle sera déployée dès le 13 août prochain. Au programme, un mode de difficulté « réaliste » qui rendra les ennemis encore plus redoutables et les ressources plus limitées. Le mode « Écoute » disparaîtra aussi, tout comme certains éléments de l'interface.