Un trailer pour WandaVision, nouvelle série Marvel destinée à Disney+

Dans les mois et années à venir, ce ne sont pas les séries Marvel liées au MCU (c'est-à-dire liées aux films Marvel Cinematic Universe) qui devraient manquer sur la plateforme de streaming de Disney. Mais en attendant plus d'infos sur Loki, Le Faucon et le Soldat de l'Hiver ou encore Hawkeye qui ne devraient pas arriver avant 2021, c'est WandaVision qui refait parler d'elle, assez concrètement.

Marvel Studios vient en effet d'en dévoiler la première bande-annonce permettant - un peu - d'appréhender ce qui nous attendra, peut-être, d'ici la fin de l'année.

Visiblement très inspirée d'une certaine Legion, WandaVision aura pour vocation de tromper les spectateurs et ses héros, à savoir la Sorcière Rouge (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany). Dans le trailer, le couple vit une existence calme, en banlieue, dans les années 50, façon sitcom. Mais les apparences sont trompeuses, comme vous vous en doutez, surtout si vous avez vu les derniers films Avengers.

De l'autre côté de la caméra, Jac Schaeffer, scénariste sur Captain Marvel et Black Widow, est à la tête du show, et on retrouve Matt Shakman (Game of Thrones) à la réalisation. Notez en passant que plusieurs personnages secondaires, déjà aperçus dans des films du MCU, seront visiblement de retour… Mais gardons la surprise.