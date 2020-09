Tatiana Maslany sera She-Hulk pour la série Marvel de Disney+

Dans les comics, où elle est apparue la première fois en 1980 grâce à Stan Lee et John Buscema, Walters est une avocate et cousine de Bruce Banner (incarné dans le MCU par Mark Ruffalo, qui a d'ailleurs souhaité la bienvenue à Maslany via un tweet). Après une transfusion sanguine d'urgence de la part de ce dernier, elle va récupérer les pouvoirs de Hulk tout en étant cependant capable de conserver sa personnalité et son intelligence lors de ses transformations.