Disneyland Paris : découvrez l'ADV, l'incroyable véhicule de son futur Avengers Campus !

Si le célèbre Quinjet a déjà atterri du côté de l'Avengers Campus en début d'année, Disneyland Paris annonce l'arrivée prochaine d'un nouveau véhicule « imaginé par Tony Stark et Shuri du Wakanda Design Group », les fans auront la référence. Ce véhicule a été imaginé pour « identifier, recruter et former la prochaine génération de super-héros ». Autant dire donc que la machine est de la plus haute importance pour le bien de l'humanité.