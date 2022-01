Disneyland Paris met le paquet pour ses 30 ans : 200 drones vont illuminer son château tous les soirs

Le ballet de drones aura pour mission de symboliser le logo de cette année événement, c'est-à-dire le nombre « 30 », astucieusement dessiné en forme d'oreilles de Mickey, comme un clin d'œil au maître des lieux. C'est en tout cas la première fois qu'un parc à thèmes Disney utilisera des drones pour un spectacle extérieur. « Cette innovation est un pas de plus vers le développement d'expériences toujours plus immersives et plus spectaculaires pour les visiteurs de Disneyland Paris, ou quand la technologie se met au service de l'émotion », évoque la destination.