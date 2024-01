Golden Globes 2024 : Succession, Beef, Oppenheimer... découvrez les grands gagnants de cette année

Car si Oppenheimer a dominé les débats du côté des films dramatiques (meilleur film, acteurs masculins, réalisateur et bande originale notamment), Barbie a lui été boudé du côté des comédies. Il ne repart qu'avec la meilleure chanson et le meilleur succès au box-office, tandis que Poor Things et son actrice principale Emma Stone lui ont été préférés. Mais la véritable surprise sur grand écran s'appelle Anatomie d'une chute : le film français repart avec les statuettes du meilleur scénario et du film en langue non anglaise ! On pourra enfin relever que le mitigé Le Garçon et le Héron a été préféré à Suzume ou Spider-Man : Across the Spider-Verse pour l'animation.