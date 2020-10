Succession : il n'a jamais été aussi agréable de suivre les pires personnages de HBO

De même, rarement l'intégralité d'un casting n'aura atteint un tel niveau d'interprétation. Outre Brian Cox à qui on n'apprend plus à faire la grimace, les fils Roman (Kieran Culkin, dont les mimiques sont incroyables) et Kendall (Jeremy Strong, dont le talent sert à merveille l'évolution conséquente du personnage) sont absolument brillants, et Sarah Snook dans la peau de Shiv, la plus jeune des Roy, est assurément une actrice à surveiller.



En outre, comme un miroir à la richesse dont traite la série, il aurait été dommage que la bande-son et la réalisation soient faites au rabais. Soyez rassurés, entre la musique classique ronflante, enlevée, parfaitement adaptée de Nicholas Britell, et la photographie soignée, ultra solide de l'ensemble (la série a été tournée en 35 mm, et ça se voit), la « qualité HBO » n'est plus à prouver.