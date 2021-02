Netflix totalise 42 nominations aux Golden Globe Awards

Mank et The Trial of the Chicago 7 sont donc éligibles en tant que « Meilleur film dramatique de l'année », face à The Father, Nomadland et Promising Young Woman. Côté comédie/comédie musicale, le film The Prom de Netflix affronte le sympathique Palm Springs de Prime Video, Borat Subsequent Moviefilm, Hamilton et Music. Pour l'animation, Soul et Onward de chez Disney sont face à The Croods: A New Age, Over the Moon et Wolwalkers.

Concernant les séries, le bal s'ouvre avec le drame, catégorie dans laquelle on retrouve sans la moindre surprise The Crown et The Mandalorian ; Ratched et Ozark de Netflix sont également là, accompagnés de Lovecraft Country de HBO. Côté comédie, Emily in Paris, The Great, The Flight Attendant, Schitt's Creek et enfin Ted Lasso devront se battre pour la statuette. Enfin, pour les mini-séries les deux solides Normal People et The Queen's Gambit devront se méfier de Small Axe, The Undoing et Unorthodox.