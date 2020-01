Golden Globes : malgré leurs efforts, les plates-formes de SVoD n’ont toujours pas la cote

© HFPA

Un palmarès convenu...

... et des déconvenues

The Irishman, le dernier film de Martin Scorsese produit par Netflix, repart bredouille des Golden Globes. © Netflix

Une cérémonie politique, à charge contre l'hypocrisie

Ne ménageant pas leurs efforts pour se faire une place dans ces institutions encore très normées, les plates-formes numériques ont une nouvelle fois été largement boudées lors de la cérémonie.La distribution des prix était téléphonée. D'avance, nous savions que Quentin Tarantino et sonrepartirait avec plusieurs statuettes (Meilleure comédie, Meilleur scénario, et Meilleur second rôle masculin pour Brad Pitt), et que Joaquin Phoenix serait récompensé du trophée du Meilleur acteur dramatique pour son rôle dansMême constat avec le Meilleur Film en langue étrangère, attribué sans surprise aucune à, de Bong Joon-ho, ou le prix du Meilleur acteur de comédie pour Taron Egerton dansMais des patronymes plus inattendus sont aussi sortis de l'enveloppe de Ricky Gervais pendant la cérémonie. Et notamment celui de Sam Mendes, qui voit sonélevé au rang de Meilleur film dramatique, et sa réalisation récompensée pour ce même film. L'actrice Awkwafina devient également la première américaine d'origine asiatique à remporter une statuette — celle de Meilleure actrice dans une comédie pourAinsi, malgré ses 32 nominations préalables, Netflix ne parvient qu'à se frayer une toute petite place dans le palmarès des Golden Globes. En fait, l'Américain ne repart qu'avec deux statuettes : celle de Meilleure actrice dans une série dramatique attribuée à Olivia Colman dans, et celle de Meilleur second rôle féminin pour Laura Dern dans. On devine aisément la déception des producteurs de Netflix alors que le très coûteux The Irisman de Martin Scorsese repart bredouille.Mais la déculottée ne s'arrête pas là. Côté séries, Netflix ne se porte pas mieux. On l'a déjà dit : seule une statuette (pour) viendra orner les étagères de Reed Hastings cette année. L'institution aura préféré récompenser(Meilleure série dramatique) et(Meilleure minisérie), toutes deux signées par HBO. Amazon Prime s'en sort aussi avec les honneurs grâce à, qui repart avec deux trophées — et pas des moindres — de Meilleure série comique et Meilleure actrice dans une série comique pour Phœbe Waller-Bridge.Les nouveaux venus Apple TV+ et Disney+ restent aussi à l'ombre de ce palmarès. Nommé pour, Apple n'a pas convaincu les membres de l'Association de la presse étrangère à Hollywood.Animée par le trublion britannique Ricky Gervais, la 77e édition des Golden Globes n'a pas manqué de piquant. Outre les nombreux appels à voter lors des prochaines élections américaines (en novembre 2020) ou encore le soutien et pensées adressées aux Australiens qui souffrent d'inextinguibles incendies sur leur territoire, les acteurs du marché de la vidéo en ligne ont été pris pour cible de façon assez virulente.Dans son discours introductif, Ricky Gervais a d'abord reconnu les qualités de, d'Apple, avant d'asséner une critique acerbe à l'encontre de ces acteurs à l'hypocrisie, juge-t-il, complètement déplacée. «».Et la saillie continue : «».Retrouvez le palmarès complet de la cérémonie sur le site officiel des Golden Globes