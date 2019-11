Netflix, Amazon, OCS... de plus en plus de Français souscrivent à des abonnements SVoD

© Ink Drop / Shutterstock.com

Un sérieux coup d'accélérateur dans les abonnements en un an

Les 12-40 ans, fous des services de vidéo par abonnement

Proportion de la population qui dispose d'un abonnement qui permet de regarder des VOD, des séries ou des films en illimité (Netflix, OCS Go, Zive, CanalPlay, Amazon) selon l'âge, la taille du foyer, le diplôme et le niveau de revenus

L'Arcep, le Conseil général de l'Économie, de l'Industrie, de l'Énergie et des Technologies (CGE) et l'Agence du numérique ont récemment publié leur baromètre annuel visant à mesurer la diffusion des technologies de l'information et de la communication en France. Les institutions ont consacré l'une des parties du baromètre à la souscription des Français à un abonnement SVoD. Cette dernière a progressé de 11 % en un an, une forte croissance.Alors qu'ils n'avaient connu qu'une croissance de 5 % entre 2016 et 2018, les abonnements SVoD ont bénéficié d'un sérieux coup d'accélérateur en un an, puisque la part de Français abonnés à un service de vidéo à la demande a bondi de 11 points et atteint désormais 36 %, soit près de 4 Français sur 10.Comment expliquer cette hausse importante en seulement douze mois ? La multiplication des offres, la montée des débits, la transversalité des services auxquels il est de plus en plus facile d'avoir accès, les dernières saisons deet? Ces éléments peuvent constituer autant de réponses, mais les chiffres leur accordent peu de crédit. La perception de la connexion Internet pour regarder les différents contenus n'a par exemple progressé que de 3 points en un an, tout comme celle du multi-équipement (+1 %).On assiste en réalité simplement à une démocratisation du service à divers segments de populations, notamment les moins de 40 ans, qui éprouvent de plus en plus le besoin d'avoir sous la main une solution de contenus parallèle ou en remplacement de la télévision, qui peine à se renouveler et n'est pas privilégiée par la jeunesse.Comme les résultats de l'enquête menée par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (CREDOC) le montrent, la croissance des abonnements SVoD en France est davantage liée à un effet « âge », plutôt qu'aux facteurs « socio-économiques ».En l'espace d'une année, on note une augmentation d'abonnés de 22 % chez les 18-24 ans, qui sont 66 % à disposer d'un abonnement SVoD. Puis suivent les 12-17 ans (+15 points en un an, 53 % d'abonnés) et les 25-39 ans (+14 points, 51 % d'abonnés). La courbe est évidemment bien différente du côté du public plus âgé, bien qu'on note aussi une croissance des abonnements chez les seniors.Comme pour les autres éléments du baromètre du numérique, que vous pouvez retrouver dans nos « Lire aussi », plus le foyer est grand, plus haut est le taux d'abonnement. Les personnes qui vivent seules ne sont que 16 % à posséder un abonnement. On grimpe ensuite à 31 % pour un foyer de deux personnes, puis à 40 % pour trois personnes, et à 55 % pour quatre personnes, un record.Concernant les données liées aux revenus, l'écart n'est pas si énorme entre les bas revenus (32 % d'abonnés), les classes moyennes inférieures et supérieures (35 et 37 %) et les hauts revenus (42 %). Enfin, si l'on s'attarde aux niveaux de diplôme, l'enquête montre que les titulaires d'un BAC ou diplômés du supérieur (42 % pour les deux) sont ceux qui se tournent le plus vers les plateformes.